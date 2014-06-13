Клинтон о "прискорбном" выборе Путина

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в интервью Би-би-си, что Россия могла бы стать по-настоящему великой страной, но ее президент Владимир Путин сделал "прискорбный выбор".

Она подчеркнула, что Россия должна отказаться от патернализма в отношениях с Украиной и другими бывшими советскими республиками.

Клинтон выступила в защиту политики "перезагрузки", ознаменовавшей отношения с Россией в период первого президентского срока Барака Обамы. С точки зрения экс-госсекретаря, период, когда президентом России был Дмитрий Медведев, был достаточно удачным в отношениях двух стран.

С Хиллари Клинтон беседовал ведущий программы Newsnight Джереми Паксман.