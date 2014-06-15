Футбольные песни - победы и поражения

Число футбольных песен – хороших и плохих – не поддается учету, точно так же как и число футбольных команд. Начиная с 1962 года каждый чемпионат мира по футболу имеет свой официальный гимн – как правило, написанную специально к турниру футбольную мелодию. Мелодии эти очень разные – от торжественной классики до рок-н-ролла и калипсо.

Разные и исполнители – от всемирно известных звезд, как, например Дженнифер Лопес в этом году до малоизвестных и теперь прочно забытых артистов.

Предлагаем вашему вниманию первую из двух программ об официальных гимнах чемпионатов мира по футболу, которые подготовил Александр Кан.