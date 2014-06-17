Украина: гибель репортера и споры о перемирии

На юго-востоке Украины, где продолжается спецоперация украинских силовиков против сепаратистов, от ранений умер корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк. Судьба еще одного сотрудника телеканала - звукооператора Антона Волошина - пока неизвестна.

По словам их оператора Виктора Денисова, который остался жив, они с коллегами попали под минометный обстрел поселков в Луганской области.

Тем временем продолжаются обсуждения предложения президента Украины Петра Порошенко заключить временное перемирие с сепаратистами.

Эту идею отвергают не только сепаратисты в Донецке и Луганске, но и некоторые политики в Киеве.