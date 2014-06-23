Как попасть добровольцем на Украину?

Бои на востоке Украины не стихают уже более двух месяцев. Десятки человек были убиты, тысячи вынуждены были покинуть свои дома.

Многие люди, вступившие в вооруженные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, являются гражданами Украины.

В то же время в рядах ополченцев есть и добровольцы из России.

Кто и как помогает россиянам оказаться на востоке Украины?

Корреспондент Би-би-си Стивен Розенберг встретился с человеком, назвавшимся Юрием. Он утверждает, что через интернет помогает россиянам вступать в ряды вооруженных формирований.