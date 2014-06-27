Советник Путина: Порошенко - нацист

Советник президента России Сергей Глазьев назвал президента Украины Петра Порошенко нацистом.

По его словам, Порошенко не легитимный лидер страны, и у него нет мандата на подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

При этом Кремль уже две недели называет Порошенко президентом Украины. До этого в отношении украинского лидера, вступившего в должность 7 июня, использовали другие выражения - например, "избранный президент".

Западные страны считают обвинения в "нацизме", с которыми Москва выступает в адрес властей Украины, пропагандистскими.

С Глазьевым говорил корреспондент Би-би-си Стив Розенберг.