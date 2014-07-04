Россия против Браудера: третья попытка

Генеральная прокуратура России сообщила, что комиссия по контролю за файлами Интерпола пересмотрит вопрос о международном розыске главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера Браудера.

Представители фонда в ответ заявили, что российское правительство уже в третий раз пытается задействовать Интерпол в своем политическом преследовании Браудера.

Доктор юридических наук, научный сотрудник St. Antony College Оксфордского университета Владимир Пастухов рассказал Севе Новгородцеву почему Браудеру все же не стоит бояться ареста.