Россияне - о том, свободны ли они в своей стране

Россияне по степени удовлетворенности личной свободой занимают 108 место в мире - между Зимбабве и Хорватией. Эти данные приводятся в очередном опросе американского Института Гэллапа, занимающегося изучением общественного мнения по всему миру.

56% жителей России считают, что живется им, в общем и целом, свободно. Остальные не настолько оптимистичны.

Исследование проводится каждый год. Оно фиксирует не объективные показатели, а лишь мнение жителей той или иной страны.

Итоговая картина получается весьма необычной: США, например, находятся в рейтинге на 36 месте, Узбекистан на 8-м, а Камбоджа - на 3-м.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си решили спросить у прохожих в Москве, насколько свободными они чувствуют себя в России.