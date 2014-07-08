Россияне ищут "интим" на 100-рублевой купюре

Депутат от ЛДПР Роман Худяков усмотрел в рисунке на 100-рублевой купюре Банка России расхождения с законом "О защите детей от вредной информации".

По мнению парламентария, на банкноте с изображением портика Большого театра с квадригой, управляемой Апполоном, представлены "интимные части фигуры" древнегреческого бога.

При этом Худяков указал, что при реконструкции Большого театра спорные места скульптуры были "прикрыты", в то время как на купюре ничего не изменилось, а требуемая законом маркировка "18+" отсутствует.

Русская служба Би-би-си решила узнать, догадаются ли прохожие на московских улицах, что не понравилось депутату в дизайне купюры.