Карл Бильдт: Путин повел себя как Саддам

В интервью программе BBC HardTalk министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сравнил аннексию Крыма с оккупацией Кувейта Ираком в 1991 году.

В разговоре с ведущей программы Зейнаб Бадауи Бильдт также отказался признать недипломатичными свои высказывания, сделанные им во время российско-грузинской войны 2008 года, когда он сравнил российское вторжение на территорию Грузии с действиями нацистов во время Второй мировой войны.

"Вы настаиваете на необходимости проведения Европой более активной совместной внешней политики. Особенно в таких ситуациях, как та, что возникла сейчас на Украине. В частности, вы говорили, что Россия дестабилизирует ситуацию в то время, как Европа – наоборот, стремится к стабилизации. Не кажется ли вам, что ваши высказывания в отношении России слишком резки?", - спросила дипломата ведущая Би-би-си.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы, в котором обсуждается кризис на Украине.