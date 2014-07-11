Как сержант из Грузии стал джихадистом в Сирии и Ираке

Имя 28-летнего Омара Аш-Шишани уже несколько месяцев мелькает в военных сводках из Сирии. Известный под прозвищем "рыжий генерал", Шишани не так давно стал командующим Северным сектором "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ), боевой группы радикальных исламистов, воюющих в Ираке и Сирии.

Впрочем, в Панкисском ущелье Грузии - на родине командира исламистов - его знают под другим именем.

Наш корреспондент в Грузии Нина Ахметова отправилась в Панкисское ущелье и встретилась с отцом лидера исламистов в Ираке.