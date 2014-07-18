СБУ: запись радиопереговоров сепаратистов

Служба безопасности Украины обнародовала запись радиопереговоров людей, которые, согласно СБУ, являются командирами пророссийских боевиков и их российскими "кураторами".
Би-би-си не удалось полностью верифицировать подлинность этой записи.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Служба безопасности Украины обнародовала запись радиопереговоров людей, которые, согласно СБУ, являются командирами пророссийских боевиков и их российскими "кураторами".
Би-би-си не удалось полностью верифицировать подлинность этой записи.