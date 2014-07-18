Телефонные переговоры
Media playback is unsupported on your device

СБУ: запись радиопереговоров сепаратистов

  • 18 июля 2014

Служба безопасности Украины обнародовала запись радиопереговоров людей, которые, согласно СБУ, являются командирами пророссийских боевиков и их российскими "кураторами".

Би-би-си не удалось полностью верифицировать подлинность этой записи.