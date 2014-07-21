Место крушения малазийского "Боинга" остается под контролем пророссийских сепаратистов.

Представители международного сообщества все чаще выражают опасения, что важнейшие свидетельства катастрофы будут утеряны, если место катастрофы не будет передано властям Украины.

При этом некоторые из добровольцев, работающих около упавшего самолета, не знают, что делать с найденными документами.

Документы одной из жертв катастрофы – гражданина Нидерландов – были переданы корреспонденту Би-би-си на месте событий Наталье Антелаве.