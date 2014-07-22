Сепаратисты отдали "черные ящики" Малайзии

Пророссийские сепаратисты из так называемой "Донецкой народной республики" передали малайзийским экспертам "черные ящики" Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, потерпевшего крушение на востоке Украины.

Малазийская сторона заявила, что будет хранить их до формирования международной команды, которая будет изучать данные самописцев. Позднее украинское правительство объявило, что "черные ящики" передадут для расшифровки в бюро расследования Великобритании.

Как отмечают в правительстве, "черные ящики" передадут Британии, после того как голландская сторона решит, брать ли под свой контроль расследование катастрофы "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines.

Как передает корреспондент Би-би-си Наталья Антелава, сепаратисты устроили настоящую церемонию, в ходе которой передали ящики представителям Малайзии.