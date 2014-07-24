В Каракасе расселяют небоскреб-трущобу

Жителей самого большого сквота или трущобы в мире - "Башня Давида" в Каракасе - расселяют. Они переезжают из центра города в пригород.

Недостроенный офисный небоскреб предприимчивая беднота захватила после того, как строительство комплекса Centro Financiero Confinanzas в 1994 году было приостановлено по причине банковского кризиса и смерти главного инвестора Давида Бриллембурга.

45-этажный небоскреб пустовал недолго, довольно быстро его стали занимать бездомные Каракаса. Власти закрыли глаза на такой захват здания, и в "Башне Давида" проживало более 3000 человек. Электричество и водопровод, смонтированные как попало, были протянуты только до 22-го этажа.

Сева Новгородцев позвонил журналисту-международнику Сорайе Борелли в Каракасе и попросил ее описать нам эту "Башню Давида".