ТВ-новости: правительство Украины подало в отставку

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 24 июля:
- Правительство Украины подало в отставку. Премьер-министр Яценюк заявил, что Рада в нынешнем составе не способна проводить инициативы правительства и президента.
- Лидер донецких сепаратистов Александр Бородай заявил в интервью Би-би-си, что у сепаратистов никогда не было ракетно-зенитных комплексов "Бук" и что Россия не поставляет им оружие.
- Кто обстрелял деревню в Донбассе? Корреспондент Би-би-си попыталась разобраться на месте событий.