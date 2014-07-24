Арсений Яценюк заявил о невозможности проводить реформы через Раду
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ТВ-новости: правительство Украины подало в отставку

  • 24 июля 2014

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске от 24 июля:

  • Правительство Украины подало в отставку. Премьер-министр Яценюк заявил, что Рада в нынешнем составе не способна проводить инициативы правительства и президента.
  • Лидер донецких сепаратистов Александр Бородай заявил в интервью Би-би-си, что у сепаратистов никогда не было ракетно-зенитных комплексов "Бук" и что Россия не поставляет им оружие.
  • Кто обстрелял деревню в Донбассе? Корреспондент Би-би-си попыталась разобраться на месте событий.