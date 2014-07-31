Как семьи таджикских мигрантов справляются без мужчин

Сотни тысяч таджикских мигрантов работают в России. ВВП Таджикистана почти наполовину состоит из их денежных переводов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Таджикистан готовят соглашение в сфере миграции, которое позволит трудовым мигрантам легально работать и получать социальную защиту.

Абсолютное большинство из мигрантов - мужчины. Но как живут в Таджикистане их жены и дети, которых главы семей посещают иногда всего раз в году?

Репортаж из Таджикистана Аноры Саркоровой.