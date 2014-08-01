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ТВ-новости: Шахтерск - жизнь под звуки стрельбы

  • 1 августа 2014

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске от 1 августа:

  • Под звуки выстрелов. Репортаж Би-би-си из Шахтерска, возле которого сегодня украинская армия понесла серьезные потери.
  • Спасение лейтенанта Голдина. Израильская армия проводит операцию по поиску военнослужащего, который, как полагают, был захвачен боевиками ХАМАС.
  • Пьянству - бой! В Британии людям, совершившим преступления на почве чрезмерного употребления алкоголя, наденут электронные браслеты.