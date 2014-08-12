Украина: помощь надо отдать Красному Кресту

Украинские власти говорят, что не намерены пропускать гуманитарную помощь на российском автотранспорте на свою территорию.

В Европе понимают опасения украинцев, но предлагают проверить груз и доставить помощь нуждающимся.

Колонна из 280 грузовиков с гуманитарной помощью выехала во вторник из Подмосковья в направлении юго-востока Украины. Россия утверждает, что согласовала детали с Красным Крестом.

Красный Крест, который должен координировать гуманитарную операцию, заявляет, что ему неизвестно о содержимом грузовиков и конечном пункте назначения.