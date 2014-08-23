Легендарному джазовому лейблу Blue Note – 75

В 1939 году сбежавший от нацистов в Америку германский еврей Альфред Лайон основал в Нью-Йорке фирму по выпуску джазовых пластинок. Записанные в золотое десятилетие Blue Note – с середины 50-х по середину 60-х – чуть более тысячи альбомов стали символом и эталоном высочайшего качества джазовой продукции: по уровню музыки, по качеству записи и, не в последнюю очередь, по художественному оформлению пластинок. Об истории Blue Note рассказывает обозреватель Русской службы Александр Кан