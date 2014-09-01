Путин рассказал журналисту Би-би-си об Украине

В ходе визита президента России Владимира Путина в Якутск к нему подошел журналист Би-би-си Джон Суини и неожиданно спросил его о ситуации на Украине.

Путин прилетел в Якутск, чтобы принять участие в церемонии запуска строительства газопровода "Сила Сибири".

Когда российский лидер осматривал местный Музей мамонта, Суини подошел к нему и спросил, не сожалеет ли он о происходящих на Украине убийствах.

Путин стал объяснять, в чем, по его мнению, состоят причины конфликта в соседнем государстве. Переводил его ответы на английский язык пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В какой-то момент разговора, когда тот замешкался, Путин подсказал ему нужную фразу по-английски. Высказав свою точку зрения, Владимир Путин пожелал журналисту всего хорошего и, не выслушав следующий вопрос, удалился.