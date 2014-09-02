Что ждет Россию и НАТО: опрос на улицах Москвы

4 сентября в Уэльсе откроется саммит НАТО, к участию в котором не приглашена Россия. Одной из главных тем встречи в Ньюпорте станет украинский кризис.

После мартовской аннексии Крыма Россией руководство НАТО решило свернуть военное и гражданское сотрудничество с Москвой.

А 2 сентября заместитель секретаря российского Совета безопасности Михаил Попов заявил, что Россия готовится изменить свою военную доктрину из-за расширения НАТО, проблемы ПРО и ситуации на Украине.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили у прохожих в Москве о том, какими им видятся отношения России и НАТО в будущем.