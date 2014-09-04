Последняя командировка Андрея Стенина

33-летний фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб недалеко от Донецка, как предполагают, 6 августа. Он не выходил на связь с 5 августа, и до сих пор украинские и российские власти спорят о том, кто виноват в его смерти.

У украинской стороны нет оснований считать, что Андрей Стенин погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военными, заявил советник министра обороны страны Александр Данилюк.

Ранее в российском Следственном комитете сообщили, что Андрей Стенин погиб в результате обстрела колонны беженцев, которую он сопровождал.

В программе "БибиСева" политический обозреватель радиостанции "Коммерсант FM" друг Андрея Стенина Юрий Мацарский рассказал Севе Новгородцеву о последней поездке фотожурналиста на Украину.