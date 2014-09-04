Из Питера в Финляндию за мылом и сосисками

4 сентября, как ожидается, Финляндия подпишет пакт об укреплении своих связей с НАТО. Конфликт на востоке Украины заставляет соседей России задуматься о многом. Но если власти Финляндии смотрят в сторону НАТО, то многие жители этой страны смотрят в сторону России.

По крайней мере, в одном из приграничных городов - Лаппеенранта, куда давно проложили тропы российские покупатели, здесь многие встречают их с распростертыми объятиями. Недавнее продуктовое эмбарго, введенное Россией, сообщают информационные агентства, увеличило торговые обороты в финских гипермаркетах.

Петербургский предприниматель по имени Владислав рассказал в программе "БибиСева" ведущему Севе Новгородцеву о том, как он возит своих земляков в Лаппеенранту - отдохнуть и запастись разным товаром.