В Китае по реке прошла огромная волна

В провинции Чжэцзян на востоке Китая более десяти тысяч человек собрались посмотреть на гигантскую приливную волну на реке Цяньтан. Это одна из важнейших водных артерий страны.

Каждый год осенью здесь возникают огромные волны, высота которых может достигать нескольких метров. При этом волна распространяется по реке со скоростью до 40 километров в час.

Ученые называют это явление словом "бор". Его причина - гравитационное притяжение Луны. Похожие явления происходят и в других частях планеты: на Амазонке в Южной Америке и реке Птикодьяк в Канаде.