"Кошмарная музыка" Алексея Игудесмана

Игудесман играет дуэтом с корейским пианистом Ричардом Хьюнг-ки Джу, и любое свое выступление они превращают в шоу.

Дуэт "Igudesman & Joo" – уникальное явление в современной музыке. Талантливые музыканты Алексей Игудесман и Ричард Хьюнг-ки Джу объединились в дуэте для того, чтобы показать, что музыка может быть яркой, смешной, забавной, остроумной – какой угодно, но никак не скучной.

Перед началом своего турне по Великобритании Алексей Игудесман, придя в гости к Севе Новгородцеву, не только сыграл на скрипке, но и станцевал.