"Пятый этаж": Шотландия сказала "нет" независимости

На референдуме 18 сентября шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, большинством голосов отвергнув независимость.

Первый министр Шотландии Алекс Салмонд, главный энтузиаст и инициатор референдума, признал выбор народа и призвал к этому остальных. Он объявил об уходе в отставку, заявив, что мечта о независимости Шотландии "не умрет никогда".

Тем временем, лидеры политических партий в Лондоне подтверждают свою приверженность обещаниям провести политические реформы, предоставив Шотландии и другим частям Королевства дополнительные полномочия.

Однако согласия по поводу того, что нужно для этого сделать и как выполнять свои данные шотландцам обещания, в политической элите нет. Крупнейшие партии уже начали споры о том, что делать дальше.

Об этом программе "Пятый этаж" ведущий Александр Баранов беседует с референтом Палаты лордов британского парламента Хелен Самуэли и политологом из Эдинбурга Борисом Рогачевским.