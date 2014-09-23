"Приколы без "Кока-Колы": патриотические футболки в Москве

В Москве стартовала акция "Модный ответ — санкциям нет", в рамках которой желающие могут получить "патриотические" футболки в обмен на одежду с надписями на иностранных языка.

Организаторы призвали "продемонстрировать свой патриотизм и любовь к России креативно и модно".

"У нас свои приколы без вашей "Кока-колы" и "Тополь" санкций не боится" (под "Тополем" имеется в виду ракетный комплекс Вооруженных сил России) - гласят надписи на майках.

За время акции планируется раздать более 30 тысяч футболок.

Репортаж корреспондента Би-би-си Стивена Розенберга.