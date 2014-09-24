Ди Каприо выступил против глобального потепления

Представители правительств многих стран и мировые знаменитости обсудили изменение климата на саммите в Нью-Йорке.

По словам генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, то, как мир будет пытаться решать проблемы климата, "определит наше будущее".

Речь на саммите также произнес известный актер Леонардо Ди Каприо, которого назначили посланником мира ООН по вопросам изменения климата.

Встреча в Нью-Йорке стала одним из этапов подготовки к подписанию нового соглашения об ограничении выброса углекислого газа в атмосферу, которое планируется в следующем году.