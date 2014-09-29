В Сербии состоялся первый за четыре года гей-парад

В Белграде состоялся первый за четыре года гей-парад. Несколько сотен человек, вышедших на улицы столицы Сербии, охраняли тысячи полицейских.

Предыдущие несколько лет подобные акции отменяли из-за опасений, связанных с обеспечением безопасности марша. В 2010 году местные ультраправые напали на участников марша.

Сербия надеется вступить в Европейский Союз, и последнее время власти страны демонстрируют свою приверженность толерантности, надеясь, что это будет замечено в Брюсселе, сообщает из Белграда корреспондент Би-би-си.

Патриарх сербской православной церкви осудил проведение парада.