ТВ-новости: украинский кризис отозвался в Таджикистане

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 1 октября:
- В Гонконге продолжаются массовые протесты. Стала ли эта ситуация следствием соглашения между Британией и Китаем, подписанного 17 лет назад?
- Из-за войны санкций между Россией и Западом фрукты в Таджикистане подорожали вдвое. Неожиданные последствия украинского кризиса?
- C чем связано резкое уменьшение популяций диких животных? Фонд охраны дикой природы винит человека.