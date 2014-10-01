Виноград для России
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ТВ-новости: украинский кризис отозвался в Таджикистане

  • 1 октября 2014

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске от 1 октября:

  • В Гонконге продолжаются массовые протесты. Стала ли эта ситуация следствием соглашения между Британией и Китаем, подписанного 17 лет назад?
  • Из-за войны санкций между Россией и Западом фрукты в Таджикистане подорожали вдвое. Неожиданные последствия украинского кризиса?
  • C чем связано резкое уменьшение популяций диких животных? Фонд охраны дикой природы винит человека.