Погибшие звезды глазами уличного художника

В Лос-Анджелесе открылась первая персональная выставка британского уличного художника, называющего себя D*Face.

D*Face, настоящее имя которого Дин Стоктон, прославился огромными картинами в стиле поп-арт, нарисованными на стенах многоэтажных домов.

Выставка "Шрамы и полосы" посвящена поп-звездам, причем в основном тем, кто ушел из жизни в молодом возрасте, на самом пике своей карьеры.

Среди знаменитостей, чьи образы творчески переработал D*Face, - рэппер Тупак Шакур, певица Эми Уайнхаус, актер Джеймс Дин и многие другие.