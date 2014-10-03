Москвичи - о "Дне вежливых людей"
Media playback is unsupported on your device

Нужен ли в России "День вежливых людей"?

  • 3 октября 2014

Министерство обороны России одобрило идею учреждения Дня вежливых людей, пишет газета "Известия".

Идею учредить такой праздник ранее предложил глава Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов. Он оформил ее в виде законопроекта.

Новую памятную дату планируется назначить на 7 октября, и посвящена она будет людям в военной экипировке без опознавательных знаков, которые "обеспечивали порядок во время референдума в Крыму".

7 октября - день рождения президента России Владимира Путина.

"Мы с интересом и большим вниманием отнеслись к законодательной инициативе депутата Госдумы Игоря Зотова, кстати, члена комитета по обороне - нашего профильного комитета", - сказал в интервью "Известиям" статс-секретарь и замминистра обороны Николай Панков.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов отправился на московские улицы чтобы расспросить прохожих о том, что они думают об этой идее.