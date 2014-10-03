Нужен ли в России "День вежливых людей"?

Министерство обороны России одобрило идею учреждения Дня вежливых людей, пишет газета "Известия".

Идею учредить такой праздник ранее предложил глава Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов. Он оформил ее в виде законопроекта.

Новую памятную дату планируется назначить на 7 октября, и посвящена она будет людям в военной экипировке без опознавательных знаков, которые "обеспечивали порядок во время референдума в Крыму".

7 октября - день рождения президента России Владимира Путина.

"Мы с интересом и большим вниманием отнеслись к законодательной инициативе депутата Госдумы Игоря Зотова, кстати, члена комитета по обороне - нашего профильного комитета", - сказал в интервью "Известиям" статс-секретарь и замминистра обороны Николай Панков.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов отправился на московские улицы чтобы расспросить прохожих о том, что они думают об этой идее.