"Пятый этаж". Турция: враг моего врага - мой друг?

Боевики "Исламского государства" вступили в город Кобани на границе Сирии с Турцией. Они заняли три района после уличных боев с обороняющими город курдскими ополченцами.

На прошлой неделе турецкий меджлис дал согласие на военные действия по предотвращению захвата Кобани исламистами, однако турецкие подразделения, размещенные на границе, бездействуют.

В прессе обсуждается версия, согласно которой Анкара не оказывает поддержки курдским силам, защищающим Кобани, поскольку они подчиняются Рабочей партии Курдистана, запрещенной в качестве террористической организации в Турции, а курдские ополченцы обвиняют турецкие власти в скрытой поддержке "Исламского государства".

Враг моего врага - мой друг?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев спрашивает доцента кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Александра Сотниченко.