Макаревич: Лекция состоится, но в Питере

Лекция "Что такое красота" музыканта и лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича отменена в Новосибирске. Об этом сообщается на странице проекта "Открытая лекция" в социальной сети "ВКонтакте".

Встреча должна была состояться 28 октября в Академгородке. По словам организаторов, поговорить с артистом пожелали более 400 человек.

Ранее были отменены концерты Макаревича в Новосибирске и Воронеже, а также в других российских городах. Затруднения с выступлениями возникли у лидера "Машины времени" после того, как он спел 12 августа в Святогорске для украинских беженцев.

Его поступок вызвал резкую критику в России, а некоторые депутаты Госдумы предложили лишить музыканта всех почетных званий и наград.

В интервью программе "БибиСева" Андрей Макаревич рассказал о том, что лекция все же состоится и пройдет в Санкт-Петербурге, а также о том, что "Машина времени" 10 октября отправляется на гастроли по Америке.