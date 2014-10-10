Верхом на верблюдах- Google ведет съемку в пустыне

Видеокамерами, водруженными на специальные машины, снегоходы, гондолы, а теперь уже и на верблюдов, Google снимает каждый уголок Земли.

Для того чтобы мы с вами могли путешествовать по миру, не вставая со стула.

Последнее предложение от Google Map Street View - путешествие по труднодоступному оазису Лива, что в 150 километрах к юго-западу от Абу-Даби и в 100 километрах от побережья Персидского залива.

О планах Google в России и национальных проектах ведущий Сева Новгородцев поговорил со Светланой Ануровой из Google Russia.