Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, более известный россиянам как МГИМО, отмечает свое 70-летие. За эти годы его выпускники славно поработали на благо советской, а затем российской дипломатии.

Однако за это время дипломатическая наука претерпела заметные изменения, начиная от внедрения в нее простонародной лексики и заканчивая появлением целого ряда новых задач, решать которые у дипломатов получается все реже.

Что изменилось в понятии "дипломатия" за последние годы?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев и преподаватель Амстердамского университета, историк Артемий Калиновский обсуждают трансформацию мировой дипломатии.