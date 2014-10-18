Путь джихадистов: из Таджикистана в Сирию - через Россию

Среди джихадистов, которые сражаются в Сирии и Ираке в рядах группировки "Исламское государство", есть представители многих стран.

В том числе, по ряду оценок, к боевикам примкнули как по меньшей мере двести граждан Таджикистана. Только из одного таджикского села воевать в Сирию отправились сразу семнадцать человек.

По словам местных жителей, с радикальными идеями они знакомятся на на родине, а в России, куда отправляются на заработки.

С родственниками подозреваемых боевиков поговорила корреспондент Русской службы Би-би-си Анора Саркорова.