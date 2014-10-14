"Пятый этаж". "Китайская кабала" или просто бизнес?

Министры энергетики России и Китая подписали в понедельник межправительственное соглашение о поставках российского газа в КНР.

В тот же день стало известно, что Китай предложил "Газпрому" инвестировать в строительство газотранспортной системы на китайской территории.

Тем временем попавшие под западные санкции российские Внешэкономбанк и банк ВТБ заключили с Экспортно-импортным банком Китая рамочные соглашения о кредитах, преимущественно для финансирования импорта китайских товаров.

"Китайская кабала" или очередной пример взаимовыгодного сотрудничества?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с заместителем директора Института Дальнего Востока РАН Андреем Островским.