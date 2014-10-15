"Пятый этаж". Миф о "второй холодной"?

В интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев увязал события на Украине с давно существующими планами США по развалу Советского Союза, а затем и России, а также оценил перспективы построения многополярного мира.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил "аберрацию в мозгах" американского президента Барака Обамы и высказался в том духе, что по состоянию на сегодня о перезагрузке отношений России и США не может быть и речи.

С одной стороны, это слова наиболее высокопоставленных властных лиц страны, с другой - нефть продолжает дешеветь.

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев обсуждает риторику российского руководства с независимым политологом Марией Липман.