Матрешки с изображением политических деятелей: Барак Обама, Владимир Путин, Владимир Ленин, Иосиф Сталин
Media playback is unsupported on your device

"Пятый этаж". Миф о "второй холодной"?

  • 15 октября 2014

В интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев увязал события на Украине с давно существующими планами США по развалу Советского Союза, а затем и России, а также оценил перспективы построения многополярного мира.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил "аберрацию в мозгах" американского президента Барака Обамы и высказался в том духе, что по состоянию на сегодня о перезагрузке отношений России и США не может быть и речи.

С одной стороны, это слова наиболее высокопоставленных властных лиц страны, с другой - нефть продолжает дешеветь.

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев обсуждает риторику российского руководства с независимым политологом Марией Липман.