Путин в Сербии: военный парад и вручение ордена

Президент России Владимир Путин побывал в Сербии с однодневным визитом.
Он присутствовал на военном параде, посвященном дню освобождения Белграда от нацистов во время второй мировой войны.
Президент Сербии Томислав Николич наградил Путина высшей государственной наградой - орденом Республики Сербия 1-й степени.
Посол США в Белграде, также получивший приглашение на парад, присутствовать на нем отказался.
Сербия пытается балансировать между Россией, чье право вето в Совете Безопасности является единственной преградой к вступлению Косово в ООН, и Евросоюзом, куда Сербия по-прежнему хочет вступить.
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