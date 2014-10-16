Путин в Сербии: военный парад и вручение ордена

Президент России Владимир Путин побывал в Сербии с однодневным визитом.

Он присутствовал на военном параде, посвященном дню освобождения Белграда от нацистов во время второй мировой войны.

Президент Сербии Томислав Николич наградил Путина высшей государственной наградой - орденом Республики Сербия 1-й степени.

Посол США в Белграде, также получивший приглашение на парад, присутствовать на нем отказался.

Сербия пытается балансировать между Россией, чье право вето в Совете Безопасности является единственной преградой к вступлению Косово в ООН, и Евросоюзом, куда Сербия по-прежнему хочет вступить.

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