Сталинские репрессии: возможно ли повторение?

Опрос, опубликованный в канун Дня памяти жертв политических репрессий, показывает, что 16% опрошенных россиян склонны отрицать либо оправдывать существование массовых арестов и расстрелов сталинской эпохи.

56% опрошенных фондом "Общественное мнение" считают, что жертвой чисток мог стать кто угодно, а 48% респондентов не исключают, что массовое преследование граждан может случиться снова.

На улицах Москвы корреспондентам Би-би-си не встретились те, кто отрицает факт репрессий. Но те, с кем удалось побеседовать, по-разному объясняют их и по-разному отвечают на вопрос о том, возможно ли повторение таких событий.

Мы поговорили с прохожими у московского комплекса "Музеон", где установлена скульптура в память о жертвах сталинских репрессий, а также пямятники советской эпохи.