ТВ-новости: Храмовая гора как яблоко раздора

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 30 октября:
- Полиция в Израиле закрыла доступ на Храмовую гору и евреям и мусульманам после того, как в Восточном Иерусалиме был застрелен палестинец. В городе вспыхнули столкновения.
- В Чили начали выращивать марихуану для медицинских целей. Власти страны надеются, что это поможет больным раком.
- Сикстинская капелла в новом свете. Ватикан решил осветить фрески светодиодами - смотрится лучше, и стоит дешевле.