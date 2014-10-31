Психологическая помощь в такси Стокгольма

Все мы знаем, каково жить в северных странах. Примерно полгода на дворе холод, слякоть, снег, темнота и пробирающий до самых задворков души холодный ветер.

Серость и уныние. Уныние порой серьезное – у многих начинается настоящая сезонная депрессия, если не хуже.

Но вот теперь пришла благая весть, как минимум для жителей Стокгольма. Там населению представили новую услугу.

Местная фирма такси предлагает всем желающим отправиться из пункта "А" в пункт "Б" на такси вместе с психотерапевтом, выложив ему по пути все, что накипело на душе.

Рассказать про эту идею Сева Новгородцев попросил шведскую журналистку Ольгу Максе.