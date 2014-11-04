Ярослав Жилкин о "грузе 200" на Украине

До начала конфликта на востоке Украины 43-летний житель Донбасса Ярослав Жилкин (на снимке - на первом плане слева) занимался поисками останков солдат, похороненных в братских могилах времен Второй мировой войны.

Но теперь он и другие члены возглавляемого им общественного объединения "Союз "Народная Память" заняты поисками тел солдат, погибших в недавних боях на востоке страны. Добровольцам приходится вступать в переговоры с пророссийскими сепаратистами, чтобы получить их согласие на поиски тел украинских военнослужащих на подконтрольной им территории.

В программе "БибиСева" Ярослав Жилкин рассказал Севе Новгородцеву о том, почему ему и другим добровольцам приходится заниматься этим трудным делом, ведь обычно во всякой армии вывоз раненых и убитых - это священная обязанность армейского командования.