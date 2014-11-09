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Архив: строительство Берлинской стены

  • 9 ноября 2014

На этих архивных кадрах 1961 года можно увидеть, как была возведена Берлинская стена. Ее создание курировали секретари коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора.