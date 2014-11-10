Китай и Япония пытаются наладить отношения?

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в ходе саммита АТЭС в Пекине.

Это были первые переговоры между двумя лидерами за последние три года. Отношения между двумя странами резко ухудшились из-за территориального спора о принадлежности островов в Восточно-Китайском море.

Решение властей Японии приобрести острова у частного владельца в сентябре 2012 года привело к эскалации спора, продолжавшегося, хотя и не так активно, долгие годы.

По мнению обозревателей, встреча лидеров второй и третьей экономик мира демонстрирует прогресс в отношениях.

Однако Япония - не единственная страна в регионе, к которой у Китая есть территориальные претензии.

Будет ли Поднебесная возвращать себе земли, которые считает своими?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует c заместителем директора Института стран Азии и Африки МГУ китаистом Андреем Карнеевым.