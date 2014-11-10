Мигранты дома, на Памире, и в России глазами фотографа
Российский дизайнер-фотограф Ксения Диодорова издала книгу о таджикских трудовых мигрантах "В холоде". Это история о 24 семьях трудовых мигрантов: в России и у них дома, в Таджикистане.
Для того, чтобы понять, что заставляет таджиков оставлять на долгие годы родные места, Ксения отправилась в долину Бартанг - один из самых высокогорных районов Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана - и увидела там трудовую миграцию с другой стороны, изнутри.
Средства на публикацию книги собирались несколько месяцев, причем взносы делались людьми, совсем далекими от поставленной молодым фотографом проблемы.
И вот теперь, когда книга о мигрантах издана, Ксения Диодорова вновь отправилась с ней на Памир к тем, кто стал ее героями. Предлагаем вашему вниманию фоторассказ Ксении Диодоровой.
Увидеть и понять
В моей жизни наступил такой момент, когда я стала замечать вокруг себя очень много грубостей в отношении к трудовым мигрантам. Чувствовалось, что копится совершенно непонятное раздражение, неприятие этих людей.
И почти одновременно в нашем подъезде поселилась семья таджиков, которые жили в маленьком помещении рядом с лифтом. Мы все им сочувствовали, что им приходится жить в таких условиях, а они сами были очень рады, что они там живут, потому что у них, наконец-то, появилось, где жить.
Это была семья мигрантов: мать, отец и двое детей. Мать с дочерью убирали подъезд, а отец с сыном – двор. В подъезде и во дворе стало очень чисто, и нам всем очень нравилась эта семья.
Однажды, в один из вечеров я возвращаюсь домой очень уставшая и встретила в подъезде эту женщину-мигрантку, тоже очень уставшую. Я вдруг обратила внимание, что она очень красивая и у меня родилась идея снять серию постановочных портретов трудовых мигранток: без всякой рабочей атрибутики, на нейтральном фоне, в нейтральной одежде. Вскоре эта семья таджикских мигрантов съехала, и моя идея так и могла остаться нереализованной, если бы я не познакомилась в Москве с антропологом Тахиром Каландаровым, который буквально заразил меня рассказами о Памире.
Так получилось, что Памир стал тем местом, где сошлись все мои идеи про холод, про снег, мигрантов, горную изоляцию. Задача моего проекта - показать через искусство мигрантов и их проблемы.
Это рассказ про эмоции, отношения в семьях мигрантов и их отношение к жизни, взаимоотношения родителей и детей. Целью проекта "В холоде" было не поучать и объяснять кому-то, как следует себя вести с мигрантами, а просто показывать людей, которых начинаешь видеть по-другому и размышлять о своем не всегда правильном отношении к ним.
Знания о мигрантах в России ограничиваются набором определенной информации, как например, что они плохо говорят на русском языке, ходят в тренировочных, спортивных штанах, в ботинках с острыми носами, а еще их всегда можно встретить у турникета, где у них всегда проверяют документы. Вот и все, что знают большинство россиян о трудовых мигрантах.
Слово "таджик" в России стал таким нарицательным словом. На то, есть и политические причины, о которых мне не хотелось бы говорить, потому что я далека от политики, а проект не затрагивает никаких политически аспектов, хотя всем понятна природа миграции, понятны причины того, почему таджики едут в Россию.
"В холоде" – некий символ про холод климатический в Таджикистане, на Памире и холод социальный в России.
На Памире я провела весь январь 2014 года, а потом много снимала в России, разрабатывала свой мультимедиапроект, делала свою книгу и искала деньги на ее издание.
Мое месячное путешествие на Памир и жизнь в домах простых жителей в горных кишлаках, конечно, изменили мое отношение к жизни. Любая поездка – это знакомство и общение с людьми, а каждый новый герой – хороший учитель, который учит тебя чему-то новому, тем более сообщества с ярко выраженной идентичностью и культурой.
На Памире я научилась терпению. Я смотрела на то, что происходит в жизни этих людей, на то, что они переживают ежедневно, с чем им приходится сталкиваться и на что они идут ради того, чтобы содержать своих детей, своих родителей.
И я начала осознавать, что это такое безграничное терпение, и после всего увиденного не поднимается рука пожалеть себя.
Терпение и смирение, в духовном смысле, в самом правильном и хорошем смысле этого слова. Это то, чему необходимо учиться.
Отношение к миграции изменилось, потому что я узнала много разных вещей. Отношение к мигрантам тоже поменялось, они вообще стали для меня родными людьми. Мы сейчас встречаемся, пьем чай, общаемся.
Теперь, когда я бываю в метро и прохожу через турникет, где полицейские проверяют документы у мигрантов, я интуитивно прислушиваюсь: все ли там в порядке, все ли справедливо происходит, там никого не обижают?
Представьте, мигранты каждый день проходят через эту подозрительность к себе.
И хотя эта атмосфера для них уже привычна, но она неприятна.
Можно понять, почему нужны меры безопасности, есть в этом логика, но, как мне кажется, власть сама постоянно сеет панику.
Недавно я ехала в метро и четыре раза подряд зачитывались сообщения с предостерегающим смыслом. Навязчивым и угрожающим голосом беспрерывно говорилось о террористах, об опасности, навязывалась мысль о том, что ты живешь в опасном мире. Это делается намеренно, чтобы человек постоянно жил в состоянии дискомфорта.
Кампания по сбору средств на издание книги предполагала много встреч с потенциальными донорами, приходилось много рассказывать о книге, мигрантах, истории их жизни. И я получила очень много откликов на то, что я пишу. И люди, которые соприкоснулись с моей книгой, со мной, как мне кажется, изменили свое отношение к мигрантам.
Настороженное отношение к чужой культуре, языку, традициям – это естественное явление. Достаточно малое количество людей, особенно в России обладает широкими, космополитичными взглядами, готово принимать любую культуру и ее представителей, их традиции и идентичность.
Например, на Памире очень мало русских туристов, много иностранных туристов, но русских почти нет.
В России немного людей, которые сегодня хотели бы и могут путешествовать самостоятельно, независимо от организованного туризма.
Деньги для моего проекта собирали в течение двух месяцев. Взносы делались простыми людьми, большинство из них русские люди.
Не со всеми удалось пообщаться, но один из доноров сказал совершенно удивительные слова о том, что моя книга про таджиков и для таджиков, но на самом деле тема эта касается всех.
"В холоде" - это книга про всех людей, вне зависимости от национальности. Кажется, что это должно трогать только тех, кто связан с этим, кого это касается непосредственно, но нужно смотреть глубже, а там тема, над которой должен задумываться каждый человек, потому что в такой ситуации может оказаться каждый из нас.
Я думаю, что ни россияне, ни сами мигранты не задумывались над вопросом о том, что необходимо сделать, чтобы поменять отношение к мигрантам. Это двусторонний процесс. Мигранты не задумываются, потому что у них нет времени на анализ, у них не остается времени на досуг, необходимо зарабатывать деньги.
Отношение менять необходимо, я попыталась повлиять через искусство, но есть множество других разных проектов, посвященных миграции. Например, учить языки мигрантов, проводить музыкальные фестивали, развивать туризм и не бояться общаться и открывать для себя новое. Не ставить себя выше, а попытаться поставить себя вместо другого человека и тогда многое удивительного открывается.