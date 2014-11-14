"Пятый этаж": чего ждать от саммита G20?

В австралийском Брисбене начинается саммит G20, на который прибыл и российский президент Владимир Путин, сопровождаемый кораблями Тихоокеанского военно-морского флота.

Во время визита Путина планируется его отдельная встреча с лидерами государств БРИКС, а также контакты с президентом Франции и премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном.

В повестке дня - обычный для подобных встреч набор: политика, экономика, здравоохранение.

Между тем, у западных лидеров есть и список вопросов к России: Украина, участившиеся полеты российских бомбардировщиков, экономические санкции...

Чего ждать от саммита "двадцатки"?

Bедущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с независимым политологом Дмитрием Орешкиным.