В очередной раз за последние полтора десятилетия столкнувшись с падением стоимости национальной валюты, россияне, обладающие хоть какими-то сбережениями, пытаются вложить деньги.

Те, кто побогаче, выбирают недвижимость и машины, другим путь - в магазины бытовых товаров. В последние недели продавцы сообщают о повысившемся спросе на дорогие телевизоры, холодильники и мобильные телефоны.

Впрочем, эксперты, изучающие поведение потребителя в условиях кризиса, говорят, что этот скачок покупательской активности недолог.

Репортаж Олега Болдырева.