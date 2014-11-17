Готова ли Германия к новым санкциям против России?

Министры иностранных дел стран Евросоюза встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Украине и возможность введения новых санкций в отношении России.

Правда, канцлер Германии Ангела Меркель предложила Западу "набраться терпения" и ждать, пока существующие санкции принесут желаемые результаты.

Западная, да и российская, пресса, тем временем, обсуждает досрочное расставание Владимира Путина с гостеприимным саммитом "двадцатки" и не без оснований предполагает, что отношения Москвы и западного мира будут и дальше ухудшаться.

Как будут складываться дальше отношения России и Германии - в прошлом "стратегических партнеров"?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с профессором политологии Берлинского Свободного университета Клаусом Зегберсом.